10:30 19 мая Киев, Украина

Цинизм россии не перестает удивлять, оказывается российская федерация "облегчает" страдания мирных граждан в Украине.

Об этом глава МИД рф Сергей Лавров заявил гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адану Гебреису, во время обсуждения положения дел в сфере здравоохранения в Украине и на Донбассе.

Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках так называемой "специальной военной операции" (так в рф называют полномасштабное вторжение в Украину - ред.) направленные на "облегчение страданий мирных граждан", и призвал ВОЗ надавить на официальный Киев, чтобы он не мешал российским стараниям.

российская сторона привела "конкретные факты" о причинах гуманитарного кризиса, возникшего в результате "антиконституционного переворота 2014 года" и последовавшей за ним "агрессии киевского режима" в отношении населения Донбасса и "тотальной блокады" самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.



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