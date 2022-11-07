Папа Римский заявил о большом уважении к российскому гуманизму. В Украине ответили

11:47 07 ноября Киев, Украина

Папа Римский Франциск заявил о большом уважении к российскому народу и его гуманизму, а жестокость, с которой войска рф действуют в Украине, не свойственна русскому народу. Украинские дипломаты отреагировали на слова понтифика о русском гуманизме.

Как сообщает Vatican News, при возвращении из Бахрейна понтифик объяснил журналистам, почему в своих проповедях по отношению к Украине использует слово "мученица" (дословно: "martoriata" — "подвергнутая мучениям" от "martoriare" — "истязать, мучить").

"Меня поражает жестокость, которая не свойственна российскому народу, возможно, поскольку российский народ – великий народ. Это жестокость наемников, солдат, идущих на войну за приключениями... Я предпочитаю думать об этом именно так, потому что очень уважаю русский народ, российский гуманизм. Вспомните Достоевского, который до сих пор вдохновляет нас, христиан, мыслить по-христиански", - сказал Папа Римский.

Он отметил, что очень любит и украинский, и русский народы.

"Когда мне было одиннадцать лет, рядом жил священник, проводил службу на украинском языке и не имел алтарников. Я оказался среди двух народов, которые люблю. И не только я. Святой Престол имел много конфиденциальных встреч, много хороших результатов", — сказал Папа Франциск.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что достаточно просто посетить сейчас Украину, чтобы увидеть последствия российского "гуманизма".

"Чтобы осознать российский "гуманизм", в который верит Папа, было достаточно просто посетить сейчас Украину и увидеть, как 4,5 миллиона человек остались без электричества и воды, "наслаждаясь" этим российским "гуманизмом": приказы бомбардировать Украину отдают и кнопки запуск ракет нажимают не наемники, а искренние российские "гуманисты" — последователи Достоевского", — написал он в Facebook.

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова также отреагировала на слова понтифика о российском гуманизме и заявила, что Папа рассеянно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жестокости россиян, "которая как раз им естественно присуща".

"А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы, что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708, когда был грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после того...", — написала дипломатка в Facebook.

Позиция Папы Римского относительно российского вторжения в Украину

За время полномасштабного вторжения рф в Украину Папу Римского несколько раз критиковали за действия или слова войны. Сначала Франциск сказал, что беженцев из Украины в мире принимают лучше, чем из других стран.



Перед католической Пасхой в Ватикане решили организовать символическое примирение украинцев и россиян. Во время крестной дороги в Колизее крест должны были нести украинка и россиянка . Идея встретила бурное возмущение в обществе среди верующих, а также украинских дипломатов.



24 августа Папа Римский Франциск заявил , что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дария, которую взорвали в Подмосковье, является "невинной жертвой войны". Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил о разочаровании словами понтифика.



25 августа Министерство иностранных дел Украины пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить ему разочарование словами Папы Римского Франциска о смерти дочери кремлевского идеолога Александра Дугина Дарии.



30 августа Ватикан отреагировал на критику Папы Римского Франциска, из-за его слов об убийстве дочери российского пропагандиста Александра Дугина — Дарии. Там подчеркнули, что слова Папы следует трактовать как голос ценностей, а не политическую позицию.