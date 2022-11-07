Папа Римский заявил о большом уважении к российскому гуманизму. В Украине ответили

Папа Римский Франциск заявил о большом уважении к российскому народу и его гуманизму, а жестокость, с которой войска рф действуют в Украине, не свойственна русскому народу. Украинские дипломаты отреагировали на слова понтифика о русском гуманизме.
Как сообщает Vatican News, при возвращении из Бахрейна понтифик объяснил журналистам, почему в своих проповедях по отношению к Украине использует слово "мученица" (дословно: "martoriata" — "подвергнутая мучениям" от "martoriare" — "истязать, мучить").
Он отметил, что очень любит и украинский, и русский народы.
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что достаточно просто посетить сейчас Украину, чтобы увидеть последствия российского "гуманизма".
Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова также отреагировала на слова понтифика о российском гуманизме и заявила, что Папа рассеянно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жестокости россиян, "которая как раз им естественно присуща".
Позиция Папы Римского относительно российского вторжения в Украину
За время полномасштабного вторжения рф в Украину Папу Римского несколько раз критиковали за действия или слова войны. Сначала Франциск сказал, что беженцев из Украины в мире принимают лучше, чем из других стран.
Перед католической Пасхой в Ватикане решили организовать символическое примирение украинцев и россиян. Во время крестной дороги в Колизее крест должны были нести украинка и россиянка . Идея встретила бурное возмущение в обществе среди верующих, а также украинских дипломатов.
24 августа Папа Римский Франциск заявил , что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дария, которую взорвали в Подмосковье, является "невинной жертвой войны". Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил о разочаровании словами понтифика.
25 августа Министерство иностранных дел Украины пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить ему разочарование словами Папы Римского Франциска о смерти дочери кремлевского идеолога Александра Дугина Дарии.
30 августа Ватикан отреагировал на критику Папы Римского Франциска, из-за его слов об убийстве дочери российского пропагандиста Александра Дугина — Дарии. Там подчеркнули, что слова Папы следует трактовать как голос ценностей, а не политическую позицию.
Перед католической Пасхой в Ватикане решили организовать символическое примирение украинцев и россиян. Во время крестной дороги в Колизее крест должны были нести украинка и россиянка . Идея встретила бурное возмущение в обществе среди верующих, а также украинских дипломатов.
24 августа Папа Римский Франциск заявил , что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дария, которую взорвали в Подмосковье, является "невинной жертвой войны". Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил о разочаровании словами понтифика.
25 августа Министерство иностранных дел Украины пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить ему разочарование словами Папы Римского Франциска о смерти дочери кремлевского идеолога Александра Дугина Дарии.
30 августа Ватикан отреагировал на критику Папы Римского Франциска, из-за его слов об убийстве дочери российского пропагандиста Александра Дугина — Дарии. Там подчеркнули, что слова Папы следует трактовать как голос ценностей, а не политическую позицию.
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