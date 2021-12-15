Папа Римский встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем

16:43 25 Март Киев, Украина

Во время встречи понтифика и украинского премьера в Апостольском дворце Ватикана, стороны обсудили кризис в системе здравоохранения и ситуацию на Донбассе.

Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Ватикана.

"Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины; была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта", – проинформировали в Ватикане.



Премьер-министр подарил понтифику миниатюру фигуры девочки из мемориального комплекса Национального музея Голодомора.



Папа в ответ вручил Шмыгалю барельеф "Рука в руке", символизирующий милосердие и братство.