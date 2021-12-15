Папа Римский встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем

Во время встречи понтифика и украинского премьера в Апостольском дворце Ватикана, стороны обсудили кризис в системе здравоохранения и ситуацию на Донбассе.
Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Ватикана.
Кроме того, Папа Римский и Денис Шмыгаль обменялись подарками.
Премьер-министр подарил понтифику миниатюру фигуры девочки из мемориального комплекса Национального музея Голодомора.
Папа в ответ вручил Шмыгалю барельеф "Рука в руке", символизирующий милосердие и братство.
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