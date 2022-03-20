Папа Франциск посетил в больнице украинских детей-беженцев

06:43 20 марта Киев, Украина

Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев в детской больнице Бамбино Джезу в Риме.

Об этом сообщает Vatican News.



Как отмечается, дети покинули Украину в течение первых нескольких дней войны и проходят лечение от онкологических и неврологических заболеваний в Италии. Также в больнице есть дети, прибывшие недавно с тяжелыми ранениями.

"Папа побывал в палатах, посетив всех маленьких пациентов, прежде чем возвратиться в Ватикан", - говорится в сообщении.

По данным Ватикана, с начала конфликта через больницу прошли 50 украинских детей-беженцев.



Напомним, в прошлое воскресенье Папа Франциск сделал заявление в поддержку Украины.



Он назвал "варварскими" действия русской армии во время осады и бомбардировки Мариуполя.

"На этой неделе город, носящий имя девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником яростной войны, которая опустошает Украину. Не существует причин, которыми можно обосновать варварские убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения", - заявил Франциск.

Папа также призвал Россию остановить военные действия в Украине.