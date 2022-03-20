Папа Франциск посетил в больнице украинских детей-беженцев

Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев в детской больнице Бамбино Джезу в Риме.
Об этом сообщает Vatican News.
Как отмечается, дети покинули Украину в течение первых нескольких дней войны и проходят лечение от онкологических и неврологических заболеваний в Италии. Также в больнице есть дети, прибывшие недавно с тяжелыми ранениями.
Как отмечается, дети покинули Украину в течение первых нескольких дней войны и проходят лечение от онкологических и неврологических заболеваний в Италии. Также в больнице есть дети, прибывшие недавно с тяжелыми ранениями.
По данным Ватикана, с начала конфликта через больницу прошли 50 украинских детей-беженцев.
Напомним, в прошлое воскресенье Папа Франциск сделал заявление в поддержку Украины.
Он назвал "варварскими" действия русской армии во время осады и бомбардировки Мариуполя.
Напомним, в прошлое воскресенье Папа Франциск сделал заявление в поддержку Украины.
Он назвал "варварскими" действия русской армии во время осады и бомбардировки Мариуполя.
Папа также призвал Россию остановить военные действия в Украине.
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