Паломничество хасидов в Умань отменяется

Арсен Аваков, учитывая желание хасидов приехать в Умань, не смотря на запрет из-за коронавируса, заявил, что предпримет все ограничительные меры, чтоб паломники технически не смогли попасть в Украину на ежегодное празднование Рош ха-Шана в этом году.

В Украине введут технические ограничения, делающие невозможным прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана в Умань в 2020 году. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на брифинге в пятницу, 21 августа.

"В святим с коронавирусом, чтобы пресечь любе спекуляции на тему по ситуации с празднованием еврейского нового года в Умани: мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тыс человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем тебе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет", - сказал Аваков.

По его словам, украинские дипломаты уже провели соответствующие консультации с правительствами стран, откуда едет больше всего паломников.

"Я думаю, что каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. В этом году крестный ход православных церквей также был отменен и поэтому я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", - добавил Аваков.

Министр подчеркнул, что "мы найдем механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественными интересами, у нас достаточно сил и возможностей".

Напомним, что ранее Минздрав Израиля попросил Украину запретить хасидам паломничество в Умань. Празднование Рош Ха-Шана в нынешней ситуации с коронавирусом приведет к волне заражений, считает израильское ведомство.

Также сообщалось, что хасиды-паломники собираются в Умань, несмотря на запреты. В Фонде имени Раби Нахмана сообщили, что "если город закроют, для хасидов это будет трагедия".