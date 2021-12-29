Пальчевский заявил о плане восстановления украинской экономики

Бизнесмен и политический деятель рассказал для чего жил в разных районах Киева и сообщил о плане во восстановлению экономики страны.
Бизнесмен и лидер политсилы "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский создал партию, потому что знает, как сделать жизнь украинцев лучше.
Кроме того, бизнесмен объяснил, почему решил пожить в разных районах Киева.
Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова в киевскую городской совет проходят семь партий: "УДАР" Виталия Кличко, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Победа Пальчевского", "Сила и честь", ВО "Батькивщина".
Кроме того, согласно данным опроса, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский.
За лидера политической силы "Победа Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян. За действующего мэра - 44% респондентов, среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.
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