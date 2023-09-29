Палата представителей США одобрила отдельный транш для Украины на $300 млн

Палата представителей США поздним вечером 28 сентября подавляющим большинством голосов одобрила новую помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов.
Об этом сообщает Politico.
Отдельный законопроект, разработанный для выделения этих средств Киеву, был принят в четверг двухпартийным голосованием 311 против 117. Эти средства были исключены из проекта оборонного бюджета США и за их принятие голосовали отдельно.
Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму 826 миллиардов долларов. Законопроект поддержали только два демократа. Большинство демократов выступило против него из-за консервативной политики. В то же время, за него проголосовали все республиканцы, кроме двух.
Это голосование является одним из четырех законопроектов о расходах, которые республиканцы намеревались рассмотреть на этой неделе. Но постепенная победа Республиканской партии омрачена все более вероятным прекращением работы правительства (шатдауном) в эти выходные.
Спикер Кевин Маккарти, которому на прошлой неделе дважды не удалось выдвинуть законопроект, наконец-то набрал достаточное количество голосов республиканцев для принятия законопроекта после того, как Палата представителей изъяла из текста 300 миллионов долларов на вооружение Украины.
Хотя оба проекта были одобрены, демократы опасаются, что выделение помощи Украины в отдельный законопроект будет представлено российской пропагандой как отказ от Украины.
Об этом сообщает Politico.
Отдельный законопроект, разработанный для выделения этих средств Киеву, был принят в четверг двухпартийным голосованием 311 против 117. Эти средства были исключены из проекта оборонного бюджета США и за их принятие голосовали отдельно.
Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму 826 миллиардов долларов. Законопроект поддержали только два демократа. Большинство демократов выступило против него из-за консервативной политики. В то же время, за него проголосовали все республиканцы, кроме двух.
Это голосование является одним из четырех законопроектов о расходах, которые республиканцы намеревались рассмотреть на этой неделе. Но постепенная победа Республиканской партии омрачена все более вероятным прекращением работы правительства (шатдауном) в эти выходные.
Спикер Кевин Маккарти, которому на прошлой неделе дважды не удалось выдвинуть законопроект, наконец-то набрал достаточное количество голосов республиканцев для принятия законопроекта после того, как Палата представителей изъяла из текста 300 миллионов долларов на вооружение Украины.
Хотя оба проекта были одобрены, демократы опасаются, что выделение помощи Украины в отдельный законопроект будет представлено российской пропагандой как отказ от Украины.
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