Падение Луганска и Донецка будет толчком для падения Кремля, - Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что, если упадет Луганск и Донецк, в российской политической элите начнется необратимый процесс трансформации.

"Если упадет Луганск и Донецк, вы увидите, как быстро упадут многие люди, которые просто исчезнут, много людей в российской политической элите. И там начнется уже необратимый процесс трансформации, даже не надо будет ждать окончания войны — он начнется именно с падения Луганска или Донецка. После этого там будет идти трансформация", — подчеркнул он.

Более того Подоляк отметил, что так называемая элита будет "зверски бояться" наказания за преступления против Украины.

"Чтобы увидеть лица людей, которые будут фантастически напуганы, за это надо воевать, в частности. Чтобы все эти люди, это иррациональное зло, были наказаны в таком объеме в прямом эфире. Так же, как в прямом эфире сегодня мир смотрит, как убивают украинцев, наших детей. Надо посмотреть, как эти люди зверски будут бояться ответственности и понимать, что ответственность уж точно их получит", — добавил советник руководителя Офиса президента. "Почему я хочу, чтобы одно из ключевых поражений было в Донецке и Луганске? Россия будет совсем иначе воспринимать происходящее и наши требования, объяснил Подоляк. "А среди наших требований, подробно скажу предложение, но это не предложение, а ультимативное требование выдать нам всех людей, независимо от того, гражданами какой страны они являются, которые устраивали преступления, в частности юридического характера", — отметил советник руководителя ОПУ.

Напомним, 24 февраля россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.