ПА ОБСЕ признала рф спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" - террористической организацией

Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала российскую федерацию государством-спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" – террористической организацией.
Об этом говорится в тексте резолюции ПА ОБСЕ.
В документе говорится, что терроризм представляет одну из наибольших угроз международному миру и безопасности, а действия ЧВК "Вагнер" от имени правительства рф могут быть справедливо охарактеризованы как террористические. В этом контексте отмечается, что президент рф владимир путин лично признал, что "вагнеровцы" полностью финансировались российскими властями.
Об этом говорится в тексте резолюции ПА ОБСЕ.
В документе говорится, что терроризм представляет одну из наибольших угроз международному миру и безопасности, а действия ЧВК "Вагнер" от имени правительства рф могут быть справедливо охарактеризованы как террористические. В этом контексте отмечается, что президент рф владимир путин лично признал, что "вагнеровцы" полностью финансировались российскими властями.
Также в резолюции отмечается, что государства-члены ОБСЕ должны принять меры против ЧВК "Вагнер", ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией.
В частности, ПА ОБСЕ призвала государства-члены усиливать четко признающие международные нормы: террористический характер ЧВК "Вагнер" и его действий; ответственность рф как государства-спонсора этой террористической организации; недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.
Такая формулировка впервые закреплена в официальном документе международной организации.
По словам члена украинской делегации в ПА ОБСЕ, нардепки от партии "Слуга народа" Евгении Кравчук в законодательстве США также есть термин "страна-спонсор терроризма".
В частности, ПА ОБСЕ призвала государства-члены усиливать четко признающие международные нормы: террористический характер ЧВК "Вагнер" и его действий; ответственность рф как государства-спонсора этой террористической организации; недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.
Такая формулировка впервые закреплена в официальном документе международной организации.
По словам члена украинской делегации в ПА ОБСЕ, нардепки от партии "Слуга народа" Евгении Кравчук в законодательстве США также есть термин "страна-спонсор терроризма".
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