ПА ОБСЕ признала рф спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" - террористической организацией

23:33 04 июля Киев, Украина





Об этом говорится в тексте резолюции



В документе говорится, что терроризм представляет одну из наибольших угроз международному миру и безопасности, а действия ЧВК "Вагнер" от имени правительства рф могут быть справедливо охарактеризованы как террористические. В этом контексте отмечается, что президент рф владимир путин лично признал, что "вагнеровцы" полностью финансировались российскими властями. Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала российскую федерацию государством-спонсором терроризма , а ЧВК "Вагнер" – террористической организацией.Об этом говорится в тексте резолюции ПА ОБСЕ В документе говорится, что терроризм представляет одну из наибольших угроз международному миру и безопасности, а действия ЧВК "Вагнер" от имени правительства рф могут быть справедливо охарактеризованы как террористические. В этом контексте отмечается, что президент рф владимир путин лично признал, что "вагнеровцы" полностью финансировались российскими властями.

"ПА ОБСЕ решительно осуждает правительство беларуси за его поддержку и разрешение на строительство для ЧВК "Вагнер" военной базы на своей территории, что ставит под угрозу весь регион стран Балтии", - говорится в тесте резолюции.

Также в резолюции отмечается, что государства-члены ОБСЕ должны принять меры против ЧВК "Вагнер", ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией.



В частности, ПА ОБСЕ призвала государства-члены усиливать четко признающие международные нормы: террористический характер ЧВК "Вагнер" и его действий; ответственность рф как государства-спонсора этой террористической организации; недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.



Такая формулировка впервые закреплена в официальном документе международной организации.



По словам члена украинской делегации в ПА ОБСЕ, нардепки от партии "Слуга народа" Евгении Кравчук в законодательстве США также есть термин "страна-спонсор терроризма".