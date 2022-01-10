Озвучены вопросы сегодняшних переговоров в Женеве

10:09 10 Январь Киев, Украина





Прежде чем сесть за стол переговоров, накануне представители стран встретились на рабочем ужине, предварительно обсудив будущий диалог. По результатам этой встречи Россия предрекает сложные переговоры в то время, как НАТО считает, что с РФ можно найти компромисс.



Ужин продлился более двух часов, на нем присутствовали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и другие российские официальные лица и глава американской делегации заместитель госсекретаря



Со стороны России прозвучали предположения, что предстоящие переговоры будут деловыми, но сложными, что время тратить впустую уже никто не намерен. В это же время в НАТО заявили, что с Российской Федерацией все-таки можно найти компромисс, но добиться его всего за одну встречу будет невозможно. Более того, несмотря на требования российской стороны, Альянс не откажется от принципиального подхода «открытых дверей», когда речь идет о вступлении Украины в НАТО.



Россия озвучила требования по «гарантиям безопасности» Известно, что 10 января 2022 года в Женеве состоится встреча российской делегации с американской для решения вопросов, касающихся «гарантий безопасности» , а также деятельности НАТО.Прежде чем сесть за стол переговоров, накануне представители стран встретились на рабочем ужине, предварительно обсудив будущий диалог. По результатам этой встречи Россия предрекает сложные переговоры в то время, как НАТО считает, что с РФ можно найти компромисс.Ужин продлился более двух часов, на нем присутствовали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и другие российские официальные лица и глава американской делегации заместитель госсекретаря США Венди Шерман.Со стороны России прозвучали предположения, что предстоящие переговоры будут деловыми, но сложными, что время тратить впустую уже никто не намерен. В это же время в НАТО заявили, что с Российской Федерацией все-таки можно найти компромисс, но добиться его всего за одну встречу будет невозможно. Более того, несмотря на требования российской стороны, Альянс не откажется от принципиального подхода «открытых дверей», когда речь идет о вступлении Украины в НАТО.



Напомним, что еще в декабре 2021 года РФ отправила Америке проекты договоров по «гарантиям безопасности» и «соглашениям о мерах обеспечения безопасности» России и стран, входящих в Альянс. В проектах шла речь о недопущении в составе НАТО государств, ранее входивших в СССР. Согласно четвертой статье соответствующих документов, Россия требует не создавать военные базы на территориях бывших советских стран, в том числе не использовать их инфраструктуру с целью ведения военной деятельности и сотрудничать с ними в двухстороннем порядке.



Кроме этого, Россия требует:

ненанесение ущерба безопасности друг другу;

чтобы какие-либо международные организации с участием хотя бы одной стороны соблюдали принципы Устава ООН;

никто не должен использовать территорию других стран для того, чтобы проводить военные подготовки и вооруженное нападение против других государств;

не размещать вооруженные силы там, где они могут восприниматься другой стороной, как угроза национальной безопасности;

обязаться не развертывать ракеты наземного базирования вне национальной территории;

не развертывать ядерное оружие вне национальной территории, а также ликвидировать всю соответствующую инфраструктуру, запретить подготовку военных сил и гражданских лиц из тех государств, которые не обладают ядерным оружием.

Реакция Украины на требования России



Член украинского МИДа в свою очередь заявил, что все касающиеся вопросы между Украиной и НАТО будут решать исключительно страны, входящие в состав Альянса в сотрудничестве с Украиной. Он также отметил, что именно Россия как раз и представляет угрозу для евроатлантического пространства.



О чем предварительно поговорили Россия и США



Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг был против конференции с Россией с целью «разделить зоны влияния». Более того, он заявлял, что НАТО ни за что не пойдет на компромисс относительно безопасности союзников, а также по поводу прав любой другой страны принимать самостоятельное решение о своей судьбе.



А вот Сергей Лавров, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что если со стороны США не последует реакции на «гарантии безопасности», РФ будет вынуждена принимать все возможные меры для устранения угрозы нацбезопасности.





