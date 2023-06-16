Озвучена вероятная причина разрушения плотины Каховской ГЭС

14:43 07 июня Киев, Украина





По словам экспертов, имеющиеся доказательства указывают на то, что разрушение дамбы повлекло за собой взрыв изнутри. Журналисты издания напомнили, что местные жители сообщали в социальных сетях, что слышали мощный взрыв примерно в 2:50 ночи, когда прорвало дамбу. Вероятной причиной разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции является взрыв изнутри, пишет издание The New York Times после общения с инженерно-техническими специалистами и специалистами по боеприпасам.По словам экспертов, имеющиеся доказательства указывают на то, что разрушение дамбы повлекло за собой взрыв изнутри. Журналисты издания напомнили, что местные жители сообщали в социальных сетях, что слышали мощный взрыв примерно в 2:50 ночи, когда прорвало дамбу.

"Взрыв в закрытом пространстве, когда вся его энергия направляется на конструкцию вокруг, может нанести наибольший вред. Даже тогда, по словам экспертов, для прорыва дамбы понадобились бы по меньшей мере сотни фунтов взрывчатки (100 фунтов – примерно 45 кг)", - говорится в статье.

Эксперты отметили, что внешняя детонация бомбы или ракеты направляет на дамбу лишь малую часть своей силы, и для достижения подобного эффекта понадобится взрывчатка во много раз большей мощности.



Профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам в Университете Иллинойса Ник Глумак отметил, что количество взрывчатки, которую может нести боеголовка, ограничено. По его словам, даже "прямое попадание снаряда" не может разрушить плотину.

"Для этого нужно значительное количество энергии. Подумайте о силах, которые действуют на конструкцию в процессе – они огромны. У вас массивная сила воды", — сказал Ник Глумак.

По словам профессора инженерии в Университете Мэриленда и члена Национальной академии инженерии Грегори Б. Бехера, изучавшего разрушение дамб, случай с разрушением Каховской ГЭС подозрителен.



Он отметил, что некоторые дамбы разрушаются из-за сильных потоков воды, которые их переполняют. Однако в таком случае разрушение начинается с земляной части дамбы, с обоих берегов.

"Но фотографии и видеозаписи показывают, что Каховская ГЭС была прорвана сначала посередине, рядом с электростанцией, примыкающей к берегу, находящемуся под контролем россии. Оба конца дамбы сначала казались невредимыми, хотя в течение дня все большая часть дамбы разрушалась", — говорится в статьи.

Журналисты издания подчеркивают, что даже из-за поврежденных ранее шлюзовых затворов и высокого уровня воды не ожидалось, что такую большую дамбу может разорвать на части.