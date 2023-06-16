Озвучена вероятная причина разрушения плотины Каховской ГЭС

Вероятной причиной разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции является взрыв изнутри, пишет издание The New York Times после общения с инженерно-техническими специалистами и специалистами по боеприпасам.
По словам экспертов, имеющиеся доказательства указывают на то, что разрушение дамбы повлекло за собой взрыв изнутри. Журналисты издания напомнили, что местные жители сообщали в социальных сетях, что слышали мощный взрыв примерно в 2:50 ночи, когда прорвало дамбу.
По словам экспертов, имеющиеся доказательства указывают на то, что разрушение дамбы повлекло за собой взрыв изнутри. Журналисты издания напомнили, что местные жители сообщали в социальных сетях, что слышали мощный взрыв примерно в 2:50 ночи, когда прорвало дамбу.
Эксперты отметили, что внешняя детонация бомбы или ракеты направляет на дамбу лишь малую часть своей силы, и для достижения подобного эффекта понадобится взрывчатка во много раз большей мощности.
Профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам в Университете Иллинойса Ник Глумак отметил, что количество взрывчатки, которую может нести боеголовка, ограничено. По его словам, даже "прямое попадание снаряда" не может разрушить плотину.
По словам профессора инженерии в Университете Мэриленда и члена Национальной академии инженерии Грегори Б. Бехера, изучавшего разрушение дамб, случай с разрушением Каховской ГЭС подозрителен.
Он отметил, что некоторые дамбы разрушаются из-за сильных потоков воды, которые их переполняют. Однако в таком случае разрушение начинается с земляной части дамбы, с обоих берегов.
Журналисты издания подчеркивают, что даже из-за поврежденных ранее шлюзовых затворов и высокого уровня воды не ожидалось, что такую большую дамбу может разорвать на части.
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