Ожидается новая волна гражданских россиян в Мариуполе
12:45 09 января Киев, Украина
В захваченный и разрушенный Мариуполь
Донецкой области в январе могут приехать около 50 тысяч гражданских россиян, заявляет советник законно избранного городского главы города Петр Андрющенко
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Об этом сообщает Telegram Андрющенко Time.
"Мариуполь продолжают уничтожать без перерыва и выходных. Сегодня ожидается новая волна гражданских оккупантов после новогодних праздников. Главная задача – максимально снос и расчистка до состояния "ноль". Ожидаемый рост количества граждан московии в течение января до 50 тысяч человек. Оккупация продолжается",- говорится в сообщении.
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