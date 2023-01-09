Ожидается новая волна гражданских россиян в Мариуполе

"Мариуполь продолжают уничтожать без перерыва и выходных. Сегодня ожидается новая волна гражданских оккупантов после новогодних праздников. Главная задача – максимально снос и расчистка до состояния "ноль". Ожидаемый рост количества граждан московии в течение января до 50 тысяч человек. Оккупация продолжается",- говорится в сообщении.