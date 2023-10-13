Ожесточенные бои в Авдеевке: украинские бойцы упорно удерживают свои позиции

09:52 13 октября Киев, Украина

В Авдеевке, Донецкая область, ситуация остается очень сложной уже четвертые сутки. Оккупанты усилили обстрелы и активные попытки продвижения при помощи бронированной техники, однако украинские военные упорно удерживают свои позиции.



На эфире марафона новостей начальник Авдеевской городской военной администрации, Виталий Барабаш, детально рассказал о сложной ситуации на передовой. Бои продолжаются с ожесточением и без прекращения, включая перестрелки и артиллерийские схватки. Вражеская авиация активно действует, нанося ракетные удары. Город Авдеевка подвергается интенсивным обстрелам, а украинские военные позиции также подвержены массированным артиллерийским атакам.



Оккупанты стремятся окружить Авдеевку, проводя атаки с севера и юга. Несмотря на страшные испытания, украинские военные несгибаемы и стойко защищают свои позиции.



По словам Виталия Барабаша, оккупанты не ограничиваются обстрелами только населенных пунктов, находящихся непосредственно на передовой линии, они также нацеливаются на тыловые территории. Села Очеретинской громады также подверглись обстрелам в ночное время.



За последние сутки был подтвержден один погибший, четыре раненых, а также два человека, находящихся под завалами, чьи тела пока не удалось найти.



Логистика в Авдеевке в настоящее время сильно осложнена, и поставки гуманитарной помощи и продуктов питания временно приостановлены из-за обострения ситуации. Органы власти активно заботятся о проведении эвакуации граждан, желающих покинуть опасные зоны, и обеспечивают город всеми необходимыми ресурсами, включая продукты питания, медицинские средства и товары гигиенического ухода, с запасом на несколько месяцев.