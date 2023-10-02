Ожесточенные бои на Марьинском направлении: рашисты стягивают войска и технику

18:30 02 октября Киев, Украина

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, особенно на Марьинском направлении, где российские войска стягивают новые подразделения и технику, а также продолжают безуспешные попытки штурмов. Главной целью российских захватчиков остается полная оккупация Луганской и Донецкой областей.



Об этом информировал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Александр Штупун.

"Марьинка находится фактически в тылу к Угледару, где в свое время российские войска потеряли значительные силы и технику, пытаясь прорваться в город. С начала конфликта в 2014 году Марьинка остается фокусом боевых действий, и в течение последних суток было зафиксировано 11 атак на это направление", - отметил Штупун.

Он также добавил, что оккупанты продолжают перебрасывать мотострелков и подразделения "Шторм-Z" на Марьинское направление, где они участвуют в атаках.