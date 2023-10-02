Ожесточенные бои на Марьинском направлении: рашисты стягивают войска и технику

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, особенно на Марьинском направлении, где российские войска стягивают новые подразделения и технику, а также продолжают безуспешные попытки штурмов. Главной целью российских захватчиков остается полная оккупация Луганской и Донецкой областей.
Об этом информировал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Александр Штупун.
Об этом информировал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Александр Штупун.
Он также добавил, что оккупанты продолжают перебрасывать мотострелков и подразделения "Шторм-Z" на Марьинское направление, где они участвуют в атаках.
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