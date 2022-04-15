«ОВД-Инфо»: в россии арестовано 960 человек за критику войны в Украине

11:03 15 апреля Киев, Украина

За 50 дней войны в Украине силовики задержали почти 15,5 тысячи участников антивоенных акций в России. Среди них есть репортеры, адвокаты и несовершеннолетние. Обыски прошли у журналистов, правозащитников и активистов, сообщает «ОВД-Инфо».



В связи с протестами было арестовано 960 человек, половина этих случаев пришлась на Петербург. Суды приговаривали к аресту на сроки до 30 суток.



По статье 20.3.3 КоАП о дискредитации вооруженных сил РФ заведено почти 1000 административных дел. В некоторых случаях задержанных привлекали сразу по двум статьям: 20.3.3 и 20.2. КоАП (нарушение порядка организации и проведения демонстрации). Еще два дела возбуждены по статье 20.3.4 КоАП (призывы к санкциям).



Также в России заведено 84 уголовных дела в связи с критикой войны. 26 из них — из-за «фейков» о военных (статья 207.3 УК), шесть — о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК), четыре — о вандализме (214 УК), одно — о хулиганстве (213 УК).



«Мы расцениваем эти уголовные дела как часть ожесточенной борьбы власти со свободой собраний, свободой слова, оппозиционной и активистской деятельностью», — отметили в «ОВД-Инфо».



В издании отметили, что также идет постоянное ужесточение цензуры: слово «война» запрещено, а независимые СМИ массово блокируют.



Помимо этого Генпрокуратура объявила, что участие в антивоенных протестах может быть расценено как участие в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК), если выходить на них призывали члены организаций, признанных экстремистскими в РФ. К таким относятся, например, структуры, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным.



В «ОВД-Инфо» считают, что в будущем репрессии могут усилиться, и «пока нет никаких оснований полагать, что на этом государство остановится».