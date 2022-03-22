Ответственный за блокаду Мариуполя российский генерал-полковник является одним из подозреваемых в организации "Иловайского котла"

15:49 22 марта Киев, Украина

Организацией блокады Мариуполя, которая проходит с 28 февраля, руководит российский генерал-полковник Михаил Мизинцев.



Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



Предположить, что действиями российских оккупантов в Мариуполе руководит именно Мизинцев, можно было также читая сообщения российских медиа, в частности:

российские издания со ссылкой на заявление Мизинцева, являющегося начальником Национального центра управления обороной РФ, сообщали об ультиматуме, что Россия выдвинула украинским защитникам Мариуполя;

российское издание Gazeta.ru цитировало заявление Мизинцева, где он оправдывал российские обстрелы по мариупольцам, пытающимся покинуть родной город, ликвидацию дезертиров.

В августе прошлого года Мизинцеву и еще одному российскому генералу-полковнику Сергею Истракову объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Оба, по данным следствия, организовали и совершили вероломное убийство украинских военных возле Иловайска в 2014-м во время их выхода из окружения так называемым "зеленым коридором".



В сообщении Офиса генерального прокурора в то время не называли имен российских военных, однако их можно было найти по должностям, указанным в сообщении. Мизинцев с августа 2012 по декабрь 2014 занимал должность начальника центрального командного пункта генштаба ВС РФ.



Мизинцев ранее руководил российской операцией в Сирии. Военные РФ там, по данным правозащитников из Amnesty International, равно как и в Мариуполе, намеренно совершали нападения на больницы и убивали гражданских.