Ответ Украины на «Кавказ-2020»

15:37 17 Июль Киев, Украина

Министр обороны Андрей Таран объявил о проведении проведение стратегического командного учения, командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020», в ответ на учения российской стороны « Кавказ-2020»

Об этом Таран сообщил во время часа вопросов к правительству в парламенте.

«Одновременно с учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям «Кавказ-2020» руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется в это же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегического командного учения, командно-штабных учений, «Объединенные усилия-2020», - сообщил Таран.

Также на этих учениях планируется проверить способность Генерального штаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО.



Также министр рассказал, что в настоящее время не обнаружены признаки непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.



Напомним, украинские Вооруженные Силы готовятся к участию в 7 многонациональных военных учениях НАТО.