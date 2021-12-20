Ответ Украины на «Кавказ-2020»

Министр обороны Андрей Таран объявил о проведении проведение стратегического командного учения, командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020», в ответ на учения российской стороны «Кавказ-2020».
Об этом Таран сообщил во время часа вопросов к правительству в парламенте.
Также на этих учениях планируется проверить способность Генерального штаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО.
Также министр рассказал, что в настоящее время не обнаружены признаки непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Напомним, украинские Вооруженные Силы готовятся к участию в 7 многонациональных военных учениях НАТО.
Также министр рассказал, что в настоящее время не обнаружены признаки непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Напомним, украинские Вооруженные Силы готовятся к участию в 7 многонациональных военных учениях НАТО.
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