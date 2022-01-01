Ответ украинского Министерства иностранных дел на критику Минска

Обеспокоенный ситуацией в соседней Беларуси, президент Украины Владимир Зеленский высказал осторожное предложение о том, что повторное проведение выборов могло бы разрешить возникший конфликт. На что с белорусской стороны последовали крайне критические замечания.
По сообщению министерства, в ответ на критику МИД Беларуси на советы президента Владимира Зеленского в МИД Украины посоветовали Минску отказаться от насилия, потому что это путь в никуда.
В МИД пожелали Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.
Ранее появилось интервью Владимира Зеленского телеканалу Euronews, в котором он посоветовал Александру Лукашенко провести новые выборы.
В МИД Беларуси в ответ заявили, что Минск нуждается в поддержке и понимании, а не "заезженных советах".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии