Ответ украинского МИД: старшего дипломата России высылают из Украины

МИД Украины выразил решительный протест против незаконного задержания украинского консула в Санкт-Петербурге, назвав действия РФ очередной провокацией, направленной на обострение отношений между Украиной и Россией. В ответ на высылку украинского консула МИД Украины обязал покинуть страну старшего дипломата посольства России в Украине. Об этом сообщили на сайте ведомства в субботу, 17 апреля.
Отмечается, что такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 г. и "еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".
Напомним, сегодня стало известно, что в РФ задержали украинского консула. Его подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов. Позже стало известно, что задержанного в РФ дипломата отпустили спустя несколько часов.
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