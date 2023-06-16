Ответ украинских агропроизводителей на протесты польских фермеров

08:18 10 июня Киев, Украина

Вопреки решению Еврокомиссии по возобновлению транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши, польские фермеры продолжают блокировать проезд грузовиков из Украины.

Всеукраинский аграрный совет и Ассоциация производителей молока заявили, что в субботу, 10 июня, перекроют на границе дорогу польским грузовикам в качестве зеркального ответа на протесты польских аграриев. Об этом говорится в заявлении Всеукраинского аграрного совета.

Отмечается, что акция начнется 10 июня в 10.00 в четырех международных пунктах пропуска и продлится до 00.00 14 июня.

Так, украинские агропроизводители перекроют движение польским грузовикам перед пунктом пропуска Дорогуск – Ягодин со стороны Украины; в пгт Краковец возле международного пункта пропуска Краковец-Корчева; в с. Рата возле международного пункта пропуска Рава-Русская; в с. Шегини возле международного пункта пропуска Шегини-Медика, в с. Старовойтово, ул. Пограничники 1.

"Проведение мероприятия обусловлено категорическим несогласием украинских аграриев с действиями польской стороны, которые в одностороннем порядке, в нарушение торговых правил ЕС и решения Еврокомиссии по возобновлению транзита украинской сельскохозяйственной продукции, продолжают физически блокировать грузовики из Украины на территорию Польши", - говорится в заявлении.

Украинские аграрии также подчеркивают, что такой позицией польские фермеры играют на руку путину, потому что хотят, чтобы украинское зерно просто осталось в Украине, а цены выросли. И именно этого желают в рф.

Напомним, в пятницу сообщалось, что польские фермеры снова заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной.

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