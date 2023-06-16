Ответ украинских агропроизводителей на протесты польских фермеров

Вопреки решению Еврокомиссии по возобновлению транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши, польские фермеры продолжают блокировать проезд грузовиков из Украины.
Всеукраинский аграрный совет и Ассоциация производителей молока заявили, что в субботу, 10 июня, перекроют на границе дорогу польским грузовикам в качестве зеркального ответа на протесты польских аграриев. Об этом говорится в заявлении Всеукраинского аграрного совета.
Отмечается, что акция начнется 10 июня в 10.00 в четырех международных пунктах пропуска и продлится до 00.00 14 июня.
Так, украинские агропроизводители перекроют движение польским грузовикам перед пунктом пропуска Дорогуск – Ягодин со стороны Украины; в пгт Краковец возле международного пункта пропуска Краковец-Корчева; в с. Рата возле международного пункта пропуска Рава-Русская; в с. Шегини возле международного пункта пропуска Шегини-Медика, в с. Старовойтово, ул. Пограничники 1.
Украинские аграрии также подчеркивают, что такой позицией польские фермеры играют на руку путину, потому что хотят, чтобы украинское зерно просто осталось в Украине, а цены выросли. И именно этого желают в рф.
Напомним, в пятницу сообщалось, что польские фермеры снова заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной.
Украина направила ноту Польше в связи с блокировкой КПП на границе
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