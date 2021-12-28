Ответ России: расторгнуто 7 договоров в рамках СНГ



Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что решение было принято из-за аннексии Российской Федерацией украинских территорий.

"Это, в первую очередь, ответ на нарушение Россией норм международного права, аннексии наших территорий", - прокомментировал Шмыгаль.