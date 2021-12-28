Ответ России: расторгнуто 7 договоров в рамках СНГ

16:45 19 Август Киев, Украина

В среду, 19 августа, Кабмин принял решение о выходе Украины из договоров о гражданской авиации, которые были заключены в рамках СНГ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что решение было принято из-за аннексии Российской Федерацией украинских территорий.
"Это, в первую очередь, ответ на нарушение Россией норм международного права, аннексии наших территорий", - прокомментировал Шмыгаль.
Речь идет о таких документах:
  • Решение о создании межгосударственной консультативного совета "Радионавигация"
  • Соглашение о Дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве независимых государств
  • Соглашение об практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации
  • Соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации
  • Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства
  • Меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации
  • Решение о реформировании межгосударственной консультативного совета "Радионавигация"