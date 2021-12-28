Ответ России: расторгнуто 7 договоров в рамках СНГ

В среду, 19 августа, Кабмин принял решение о выходе Украины из договоров о гражданской авиации, которые были заключены в рамках СНГ.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что решение было принято из-за аннексии Российской Федерацией украинских территорий.
Речь идет о таких документах:
- Решение о создании межгосударственной консультативного совета "Радионавигация"
- Соглашение о Дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве независимых государств
- Соглашение об практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации
- Соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации
- Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства
- Меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации
- Решение о реформировании межгосударственной консультативного совета "Радионавигация"
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