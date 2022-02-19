Ответ РФ на письмо США с предложениями "гарантий безопасности"

11:55 18 Февраль Киев, Украина





«Для деэскалации ситуации вокруг Украины важно выполнение следующих шагов: МИД РФ обнародовал ответ на письмо США с предложениями "гарантий безопасности". В своем письме Россия изложила список требований для снижения напряжения в регионе.

принуждение Киева к выполнению «Комплекса мероприятий»;

прекращение поставок в Украине оружия;

отзыв из Украины всех западных советников и инструкторов;

отказ стран НАТО от каких-либо совместных учений с ВСУ;

вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории».

Примечательно, что едва ли не впервые Россия в официальных документах указывает на необходимость «принуждения» Украины к выполнению Минских соглашений, а также впервые публично требует полного прекращения взаимодействия Украина-НАТО.



Напомним, в течение нескольких последних месяцев Россия наращивает военное присутствие вдоль границы с Украиной. Запад и Украина видят в таких действиях подготовку России к полномасштабному вторжению в Украину. В то же время официальная Москва все опровергает и заявляет о нагнетании истерии со стороны Запада. Мол, войска передвигаются на русской территории в рамках учений, являющихся суверенным правом России.



США и страны-члены НАТО требуют от России отвода войск от границы Украины, если намерения Кремля действительно мирные. На днях Украина обратилась в РФ с запросом предоставить объяснения о военной активности у украинских границ и в аннексированном Россией Крыму в течение 48 часов, используя обязательства России как члена ОБСЕ предоставлять такую информацию. Впрочем, Москва проигнорировала обращение. Украина и Запад считают это доказательством подготовки России к полномасштабной агрессии.