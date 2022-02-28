Ответ Пентагона на ядерные угрозы России

08:47 28 Февраль Киев, Украина





Запугивание ядерным оружием это был ненужный шаг



В Пентагоне ответили на угрозы президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Как известно, 27 февраля Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Пентагон: «Украинцы оказывают невероятное сопротивление оккупанту, придумывают креативные способы остановки колонн с российскими танками»Запугивание ядерным оружием это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины, заявили в ПентагонеВ Пентагоне ответили на угрозы президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Как известно, 27 февраля Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает Министерство обороны США .



По словам чиновника Пентагона, имя которого ведомство не называет, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений.



"У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений", - сказал он.



Американский чиновник также отметил, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины. Эта эскалация, по его мнению, потому что потенциально задействуются силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию гораздо опаснее.



"Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания", - сказал чиновник Минобороны США.



Он также подчеркнул, что украинцы оказывают невероятное сопротивление кафиру, придумывают креативные способы остановки колонн с российскими танками.