Ответ на "сигналы": глава Украины предложил публичные переговоры с рф

На полученные сигналы от лидеров других стран о желании россии начать переговоры, глава Украины Владимир Зеленский предложил публичную форму переговоров, потому что россия ведет публичную войну.
Он подчеркнул, что не хочет переговоров «за кулисами».
Как отметил Зеленский, чтобы у мировых лидеров не осталось никаких вопросов о готовности Украины к урегулированию, он обозначил на саммите G20 десять шагов для восстановления мира. Среди них радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, вывод российских войск, обмен всех пленных и возвращение депортированных, восстановление территориальной целостности и недопущение новой эскалации.
Как отметил Зеленский, чтобы у мировых лидеров не осталось никаких вопросов о готовности Украины к урегулированию, он обозначил на саммите G20 десять шагов для восстановления мира. Среди них радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, вывод российских войск, обмен всех пленных и возвращение депортированных, восстановление территориальной целостности и недопущение новой эскалации.
Он также выступил против новых «минских соглашений», поскольку считает, что россия нарушит их сразу же после заключения.
Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что выступление Зеленского на саммите G20 свидетельствует о том, что он не слушает советы Запада по переговорам. Он назвал его риторику "воинственной и русофобской", а требования — "неадекватными и нереалистичными". В кремле также посчитали, что речь Зеленского подтверждает нежелание Киева вести переговоры. В связи с этим пресс-секретарь президента рф дмитрий песков сказал, что война будет продолжена.
В ответ на это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что «чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира, тем катастрофичнее ситуация для кремля и жестче позиция Украины».
В Киеве неоднократно подчеркивали, что ключевым условием для начала переговоров является вывод российских войск. Однако в москве на это категорически не согласны, и пока эта позиция не меняется, подтвердили в МИД.
Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что выступление Зеленского на саммите G20 свидетельствует о том, что он не слушает советы Запада по переговорам. Он назвал его риторику "воинственной и русофобской", а требования — "неадекватными и нереалистичными". В кремле также посчитали, что речь Зеленского подтверждает нежелание Киева вести переговоры. В связи с этим пресс-секретарь президента рф дмитрий песков сказал, что война будет продолжена.
В ответ на это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что «чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира, тем катастрофичнее ситуация для кремля и жестче позиция Украины».
В Киеве неоднократно подчеркивали, что ключевым условием для начала переговоров является вывод российских войск. Однако в москве на это категорически не согласны, и пока эта позиция не меняется, подтвердили в МИД.
С начала войны россия и Украина проводили переговоры четыре раза. Первые три очные встречи состоялись в беларуси в феврале–марте, а четвертая — 29 марта в Стамбуле. Киев заявил о сужении возможности для переговоров о мире в апреле — после того, как в оставленной российскими войсками Буче были найдены десятки трупов мирных жителей. В мае контакты сторон на тему урегулирования прекратились полностью.
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