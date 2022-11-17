Ответ на "сигналы": глава Украины предложил публичные переговоры с рф

15:00 17 ноября Киев, Украина

На полученные сигналы от лидеров других стран о желании россии начать переговоры , глава Украины Владимир Зеленский предложил публичную форму переговоров, потому что россия ведет публичную войну.





Как отметил Зеленский, чтобы у мировых лидеров не осталось никаких вопросов о готовности Украины к урегулированию, он о Он подчеркнул, что не хочет переговоров «за кулисами».Как отметил Зеленский, чтобы у мировых лидеров не осталось никаких вопросов о готовности Украины к урегулированию, он о бозначил на саммите G20 десять шагов для восстановления мира . Среди них радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, вывод российских войск, обмен всех пленных и возвращение депортированных, восстановление территориальной целостности и недопущение новой эскалации.

«Если россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями», — заявил Зеленский и попросил не предлагать Украине «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Он также выступил против новых «минских соглашений», поскольку считает, что россия нарушит их сразу же после заключения.



Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что выступление Зеленского на саммите G20 свидетельствует о том, что он не слушает советы Запада по переговорам. Он назвал его риторику "воинственной и русофобской", а требования — "неадекватными и нереалистичными". В кремле также посчитали, что речь Зеленского подтверждает нежелание Киева вести переговоры. В связи с этим пресс-секретарь президента рф дмитрий песков сказал, что война будет продолжена.



В ответ на это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что «чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира, тем катастрофичнее ситуация для кремля и жестче позиция Украины».



В Киеве неоднократно подчеркивали, что ключевым условием для начала переговоров является вывод российских войск. Однако в москве на это категорически не согласны, и пока эта позиция не меняется, подтвердили в МИД.

«Такие условия неприемлемы. Президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — сказал замглавы ведомства Александр Грушко.

С начала войны россия и Украина проводили переговоры четыре раза. Первые три очные встречи состоялись в беларуси в феврале–марте, а четвертая — 29 марта в Стамбуле. Киев заявил о сужении возможности для переговоров о мире в апреле — после того, как в оставленной российскими войсками Буче были найдены десятки трупов мирных жителей. В мае контакты сторон на тему урегулирования прекратились полностью.