Ответ Китая на указ Зеленского о возврате "Мотор Сичи"

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответсвующие вопросы", - сказала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.