Ответ Китая на указ Зеленского о возврате "Мотор Сичи"

В МИД КНР не согласны с решением Владимира Зеленского о национализации "Мотор Сичи", они призвали украинские власти соблюдать права и интересы китайских инвесторов.
Об этом сообщает ТАСС.
Позавчера Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о возврате предприятия Мотор Сич в собственность государства.
На прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций предприятия Мотор Сич.
На прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций предприятия Мотор Сич.
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