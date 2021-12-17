Ответ Китая на указ Зеленского о возврате "Мотор Сичи"

10:56 25 Март Киев, Украина

В МИД КНР не согласны с решением Владимира Зеленского о национализации "Мотор Сичи", они призвали украинские власти соблюдать права и интересы китайских инвесторов.
 
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответсвующие вопросы", - сказала представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Позавчера Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о возврате предприятия Мотор Сич в собственность государства.

На прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций предприятия Мотор Сич.