09:26 28 октября Киев, Украина

Очевидно, что факт наличия в рядах ВСУ батальона Сибирь и сражающихся на стороне Украины Легиона Свобода россии и Российского добровольческого корпуса, не дают покоя кремлевским властям.

Россия решила организовать "добровольческие формирования" из украинских военнопленных. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW в отчете за 27 октября.

Но, если десятки россиян и представителей этнических меньшинств в россии прибыли в Украину через третьи страны, чтобы бороться с режимом Кремля, то российские власти принуждают украинских военнопленных вступать в "добровольческие формирования", которые будут воевать в Украине.

Накануне российские СМИ сообщили, что так называемый "добровольческий батальон" Богдан Хмельницкий "завербовал" около 70 украинских военнопленных из разных российских колоний, приступил к подготовке и после завершения учебы будет развернут на неопределенном участке линии фронта.

Аналитики ISW отмечают, что принуждение военнопленных к участию в боевых действиях является нарушением Женевской конвенции о военнопленных, которая предусматривает, что "ни один военнопленный не может быть отправлен или содержаться в районах, где он может попасть под огонь в зоне боевых действий", а также не может "использоваться на работах, имеющих вредный для здоровья или опасный характер".

Напомним, 25 октября издание Bloomberg сообщило, что в Украине формируют батальон, полностью состоящий из граждан россии, готовых воевать против режима Владимира путина.