Отступление из Лимана стало политическим проигрышем для рф - разведка Британии

Вывод российских войск из Лимана Донецкой области вызвал новую волну публичной критики российского военного руководства со стороны чиновников. Об этом сообщили в разведке Великобритании.
Отмечается, что в оперативном отношении город важен, потому что контролирует ключевой путь, пересекающий реку Северский Донец. Именно за ней россия пытается укрепить свою оборону.
Более того - дальнейшие потери территории, которые Москва незаконно оккупировала, вероятно, приведут к усилению этой общественной критики и усилению давления на высшее командование.
Также в разведке Британии сообщили, что Лиман защищали неукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов россии, а также контингентов добровольно мобилизованных резервистов.
Напомним, накануне Генштаб ВСУ подтвердил, что Лиман теперь под контролем Украины.
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