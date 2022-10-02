Отступление из Лимана стало политическим проигрышем для рф - разведка Британии

12:08 02 октября Киев, Украина

Вывод российских войск из Лимана Донецкой области вызвал новую волну публичной критики российского военного руководства со стороны чиновников. Об этом сообщили в разведке Великобритании.

Отмечается, что в оперативном отношении город важен, потому что контролирует ключевой путь, пересекающий реку Северский Донец. Именно за ней россия пытается укрепить свою оборону.

"Уход россии из Лимана также является серьезной политической неудачей ввиду того, что город расположен в Донецкой области. Это тот регион, который россия якобы стремилась "освободить" и пытается незаконно аннексировать", - отмечают британские разведчики.

Более того - дальнейшие потери территории, которые Москва незаконно оккупировала, вероятно, приведут к усилению этой общественной критики и усилению давления на высшее командование.

Также в разведке Британии сообщили, что Лиман защищали неукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов россии, а также контингентов добровольно мобилизованных резервистов.

"Силы, вероятно, понесли значительные потери, когда отошли единственной дорогой из города, которая все еще была в руках россиян", - говорится в отчете.

Напомним, накануне Генштаб ВСУ подтвердил, что Лиман теперь под контролем Украины.