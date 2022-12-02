Отступление из Херсона ослабило возможности оккупантов проводить масштабные операции — британская разведка

13:33 02 декабря Киев, Украина

Отступление россии с западного берега реки Днепр в Херсонской области ограничило потенциал россии восстановить эффективные широкомасштабные наземные операции.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



В ведомстве отметили, что отступление россиян в прошлом месяце предоставило ВСУ возможность нанести удары по дополнительным российским материально-техническим узлам и линиям связи и эта угроза, скорее всего, побудила российских логистов перенести узлы поставок, включая железнодорожные пункты перевалки, далее на юг. и восток.



Российским подразделениям логистики нужно будет выполнять дополнительные трудоемкие погрузки и разгрузки с железной дороги на автомобильный транспорт, а дороги в дальнейшем будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии, заявили в британской разведке.