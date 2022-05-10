Отстранение путина - единственный способ защитить Запад

Главный дипломат Литвы заявил, что отстранение президента России от власти является единственным способом оградить Запад и его союзников от будущих угроз.
По словам Ландсбергиса, ежегодная речь Путина ко Дню победы была "неприятной" и "мрачные лица" генералов и других людей являются признаками провала в украинской войне. Однако он сказал, что раненый Путин может быть еще опаснее, и что единственный способ устранить угрозу – это устранить его.
Литва – одно из трех балтийских государств, которые среди союзников по НАТО, вероятно, больше всего обеспокоены возможным намерением России вернуть их под власть Москвы.
По словам Ландсбергиса, Литва пользуется поддержкой, оказываемой ей союзниками по НАТО и другими странами из восточного крыла Альянса. Однако он сказал, что Литва вместе с другими странами Балтии – Эстонией и Латвией – призывает НАТО укрепить воздушную и морскую оборону НАТО, а также обеспечить постоянное размещение войск Альянса в странах Балтии.
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