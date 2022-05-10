Отстранение путина - единственный способ защитить Запад

По словам Ландсбергиса, ежегодная речь Путина ко Дню победы была "неприятной" и "мрачные лица" генералов и других людей являются признаками провала в украинской войне. Однако он сказал, что раненый Путин может быть еще опаснее, и что единственный способ устранить угрозу – это устранить его.

"С нашей точки зрения, пока нынешний режим будет при власти, окружающие его страны будут в определенной степени в опасности. Не только Путин, но и весь режим, потому что, знаете, кто-то может сменить Путина и сменить его ближайшее окружение, но на его место может прийти другой Путин", – сказал Ландсбергис.

"И потому, пока существует режим, который намерен вести войны за пределами российской территории, окружающие его страны находятся в опасности. И если одна вещь была доказана тем, кто сомневался в этом после 2008 года в Грузии, в 2014 году, когда началась первая война в Украине, так это то, что Россия – агрессивная страна. Это вполне понятно", - подчеркнул Ландсбергис.

Литва – одно из трех балтийских государств, которые среди союзников по НАТО, вероятно, больше всего обеспокоены возможным намерением России вернуть их под власть Москвы.

По словам Ландсбергиса, Литва пользуется поддержкой, оказываемой ей союзниками по НАТО и другими странами из восточного крыла Альянса. Однако он сказал, что Литва вместе с другими странами Балтии – Эстонией и Латвией – призывает НАТО укрепить воздушную и морскую оборону НАТО, а также обеспечить постоянное размещение войск Альянса в странах Балтии.