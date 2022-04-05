Отрицание Украиной "единства народов" в РФ считают происками враждебного Запада

Во время недавней традиционной «прямой линии» хозяин Кремля снова говорил об Украине, выдавая избитые тезисы об «одном народе» и «внешнем управлении», который якобы осуществляют Вашингтон и временами Берлин с Парижем, а потому и с Киевом нет смысла разговаривать напрямую.
Эти утверждения можно было бы считать личным мнением Путина и правящей верхушки РФ, однако, как показывают исследования известных российских социологов, это не так. Из года в год они показывают, что большинство россиян убеждены в том, что они и украинцы - «один народ». Ну или, если пользоваться путинской терминологии, «почти один народ». Где такое же отношение у них и к белорусам, в основу которого заложена имперская концепция «триединого русского народа», который составляют великороссы, малороссы и белороссы.
Попытки отбросить или пересмотреть эту идею в РФ воспринимают как происки враждебного Запада, который хочет разорвать братские узы, перетянуть на свою сторону или похитить славянскую родню, навязав ей собственные принципы и ценности. Такой взгляд царит и в большинстве российского общества, и в среде элит, которые отражают и воплощают взгляды своих граждан, не лишенных имперских комплексов и стереотипов.
Отсюда - известные высказывания «Украина - это вообще не государство», «границы России проходят по границам русского языка», «Россия нигде не заканчивается», упоминания о территориальных «подарках» от русского народа, которые надо вернуть. И вообще, «мы же братья». Навязчивость этого тезиса в последние годы превратило ее в Украине на мем «мышебратья».
Благосклонно-снисходительное отношение россиян к украинцам контрастирует с негативным отношением к Украине и ее руководству. Можно было бы подумать, что абстрактных «нас» поссорили политики (разумеется, украинские). Однако эта тенденция сохраняется годами и неважно, кто сейчас хозяйничает на Банковой. Для Москвы уже и Владимир Зеленский хуже Петра Порошенко, потому что не капитулирует перед РФ, «погружается в идеи украинского национализма», реализует милитаристскую политику, инициирует закон о коренных народах Украины, последствия применения которого в России приравнивают к оружию массового поражения.
Словом, такой президент не устраивает Кремль, который хотел бы видеть на этом посту Виктора Медведчука. Кстати, Путин считает его украинским националистом без негативных коннотаций и именно с таким политиком предпочел бы иметь дело - как с наместником провинции «исторической России». Только вот украинское общество не соглашается ни на такой вариант, ни на такого руководителя, за «художества» которого наконец взялась нынешняя «капитулянтская» власть в Киеве.
Критическое отношение россиян к Украине зафиксировано и в недавнем социологическом исследовании московского «Левада-Центра», который составил список десяти недружественных к РФ стран. Тройка лидеров такова: США (66%), Украина (40%) и Великобритания (29%). В мае 2021 к Украине хорошо относились 33% респондентов, плохо - 55%. Показательно, что в марте цифры были противоположны: 50% воспринимали Украину положительно, 35% - отрицательно.
В то же время очень красноречивыми являются результаты опроса об отношении к Иосифу Сталину в Украине и РФ, проведенного Киевским международным институтом социологии и «Левада-Центр». С утверждением о «великий вождь» согласны 16% украинцев и 56% россиян, причем положительное отношение к этому деятеля в РФ возросло вдвое с 2016 года. Как отмечают социологи, среди украинцев распространены нейтральные и негативные чувства: безразличие, отвращение и ненависть, неприязнь и возмущение.
«Сразу после распада СССР и в России, и в Украине были сильные антисталинские настроения, сложившиеся в эпоху гласности, когда стали широко известными его преступления. Затем в РФ идеи гласности стали не нравиться, а в украинском обществе наоборот все больше людей не хотели прощать Сталину Голодомор. Поэтому негативных чувств в его адрес и в настоящее время в украинском обществе больше, чем у россиян двадцать лет назад. Далее украинцы меняли своих лидеров, а россияне держатся за одного и того же все эти годы, и поэтому в них чувствуется потребность в "великом вожде".
Вот вам и «один народ». Не обошел вниманием эту тему и президент Зеленский. Расставляя точки над «и», глава Украины отметил, что у нас с россиянами много общего (часть истории, память, соседство, родственники, победа над нацизмом и трагедии), но мы - не «один народ», как уже начал подпевать Путину его белорусский коллега Александр Лукашенко. Зеленский даже тонко «потролив» ВВП, сказав, что если бы это было так, то в Москве в обращении были бы гривны, а над Госдумой развивался бы сине-желтый флаг.
Президент трижды подчеркнул, что мы - точно не «один народ»: «У каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и откровенно захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно».
Эти утверждения можно было бы считать личным мнением Путина и правящей верхушки РФ, однако, как показывают исследования известных российских социологов, это не так. Из года в год они показывают, что большинство россиян убеждены в том, что они и украинцы - «один народ». Ну или, если пользоваться путинской терминологии, «почти один народ». Где такое же отношение у них и к белорусам, в основу которого заложена имперская концепция «триединого русского народа», который составляют великороссы, малороссы и белороссы.
Попытки отбросить или пересмотреть эту идею в РФ воспринимают как происки враждебного Запада, который хочет разорвать братские узы, перетянуть на свою сторону или похитить славянскую родню, навязав ей собственные принципы и ценности. Такой взгляд царит и в большинстве российского общества, и в среде элит, которые отражают и воплощают взгляды своих граждан, не лишенных имперских комплексов и стереотипов.
Отсюда - известные высказывания «Украина - это вообще не государство», «границы России проходят по границам русского языка», «Россия нигде не заканчивается», упоминания о территориальных «подарках» от русского народа, которые надо вернуть. И вообще, «мы же братья». Навязчивость этого тезиса в последние годы превратило ее в Украине на мем «мышебратья».
Благосклонно-снисходительное отношение россиян к украинцам контрастирует с негативным отношением к Украине и ее руководству. Можно было бы подумать, что абстрактных «нас» поссорили политики (разумеется, украинские). Однако эта тенденция сохраняется годами и неважно, кто сейчас хозяйничает на Банковой. Для Москвы уже и Владимир Зеленский хуже Петра Порошенко, потому что не капитулирует перед РФ, «погружается в идеи украинского национализма», реализует милитаристскую политику, инициирует закон о коренных народах Украины, последствия применения которого в России приравнивают к оружию массового поражения.
Словом, такой президент не устраивает Кремль, который хотел бы видеть на этом посту Виктора Медведчука. Кстати, Путин считает его украинским националистом без негативных коннотаций и именно с таким политиком предпочел бы иметь дело - как с наместником провинции «исторической России». Только вот украинское общество не соглашается ни на такой вариант, ни на такого руководителя, за «художества» которого наконец взялась нынешняя «капитулянтская» власть в Киеве.
Критическое отношение россиян к Украине зафиксировано и в недавнем социологическом исследовании московского «Левада-Центра», который составил список десяти недружественных к РФ стран. Тройка лидеров такова: США (66%), Украина (40%) и Великобритания (29%). В мае 2021 к Украине хорошо относились 33% респондентов, плохо - 55%. Показательно, что в марте цифры были противоположны: 50% воспринимали Украину положительно, 35% - отрицательно.
В то же время очень красноречивыми являются результаты опроса об отношении к Иосифу Сталину в Украине и РФ, проведенного Киевским международным институтом социологии и «Левада-Центр». С утверждением о «великий вождь» согласны 16% украинцев и 56% россиян, причем положительное отношение к этому деятеля в РФ возросло вдвое с 2016 года. Как отмечают социологи, среди украинцев распространены нейтральные и негативные чувства: безразличие, отвращение и ненависть, неприязнь и возмущение.
«Сразу после распада СССР и в России, и в Украине были сильные антисталинские настроения, сложившиеся в эпоху гласности, когда стали широко известными его преступления. Затем в РФ идеи гласности стали не нравиться, а в украинском обществе наоборот все больше людей не хотели прощать Сталину Голодомор. Поэтому негативных чувств в его адрес и в настоящее время в украинском обществе больше, чем у россиян двадцать лет назад. Далее украинцы меняли своих лидеров, а россияне держатся за одного и того же все эти годы, и поэтому в них чувствуется потребность в "великом вожде".
Вот вам и «один народ». Не обошел вниманием эту тему и президент Зеленский. Расставляя точки над «и», глава Украины отметил, что у нас с россиянами много общего (часть истории, память, соседство, родственники, победа над нацизмом и трагедии), но мы - не «один народ», как уже начал подпевать Путину его белорусский коллега Александр Лукашенко. Зеленский даже тонко «потролив» ВВП, сказав, что если бы это было так, то в Москве в обращении были бы гривны, а над Госдумой развивался бы сине-желтый флаг.
Президент трижды подчеркнул, что мы - точно не «один народ»: «У каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и откровенно захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно».
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