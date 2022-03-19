Отношение избирателей к опросу президента

Хоть окончательных результатов опроса Владимира Зеленского еще нет, но приоритетным вопросом среди избирателей, пришедших на местные выборы, стал вопрос о идее сокращения количества нардепов.
В общем опрос президента проигнорировала треть избирателей, об этом свидетельствуют данные социологической группы Рейтинг.
Из проголосовавших за идею пожизненного заключения более 80%,
Из проголосовавших за идею пожизненного заключения более 80%,
создание экономической зоны на Донбассе – 45%,
сокращение депутатов в Раде – 95%,
легализацию медицинского каннабиса – 70%.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии