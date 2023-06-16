Откуда в сбитых иранских БПЛА Shahed детали из стран-союзников Украины?

10:06 03 июня Киев, Украина

В одном из телеэфиров секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в сбитых ВСУ иранских "шахедах" были выявлены некоторые детали, произведенные в странах, являющихся союзниками Украины. Он предположил, что запчасти могли быть закуплены еще до начала полномасштабного вторжения рф.

"Мы их ("Шахеды", – ред.) разобрали и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в россии", – сказал Данилов.

По его словам, это уже не первый зафиксированный случай, однако по этому вопросу уже разбираются.

Данилов не исключает, что запчасти могли быть закуплены еще до начала войны, поскольку многие БПЛА были произведены в период с 2019 по 2021 год.

"Но это тем не менее не снимает определенных процессов, которые и сейчас находятся на контроле и докладывались на заседании Ставки верховного главнокомандующего", - отметил секретарь СНБО.

Ранее в ГУР сообщалось, что военная техника рф оснащена американскими микрочипами.

Напомним, современные чипы и микросхемы, изготовленные в ЕС и других государствах, доставляются в россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.