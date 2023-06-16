Откуда у РДК под Белгородом оказалась американская техника, - объяснили в ГУР

07:26 27 мая Киев, Украина

После рейда российских добровольцев в Белгородскую область возник скандал. Причиной послужило сообщение Financial Times о том, что российские добровольцы проникли на территорию страны-агрессора с техникой американского производства, в том числе бронетранспортерами M1224 MaxxPro и машинами Humvee. А ведь США передавали Украине военную технику с условием ее использования только на территории Украины.

В интервью Радио Свобода представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк заявил, что РДК использовали технику, отбитую у российских оккупантов.

Черняк подчеркнул, что существуют четкие механизмы контроля вооружения, полученного Украиной от партнеров. Он отметил, что оружие было передано исключительно для использования регулярными формированиями украинской армии.

"Такие проверки, такой контроль осуществляют и представители тех стран, которые предоставляли оружие. Ни одна единица оружия, предоставленная американскими партнерами, не была передана Российскому добровольческому корпусу", - сказал представитель ГУР. "Захватили россияне (российские оккупанты – ред.), и Российский добровольческий корпус эту технику у них отбиил", - добавил Черняк.

Ранее в Легионе Свобода россии тоже заявили, что использовали во время своего рейда технику, которую российские оккупанты "отобрали у ВСУ под Бахмутом, а мы успешно перетрофеили".

Напомним, 22 мая власти Белгородской области рф заявили, что в пограничный Грайворонский район якобы вошла "украинская диверсионно-разведывательная группа". В трех селах вроде бы произошли бои. В регионе около суток действовал режим контртеррористической операции.

Русский добровольческий корпус и легион Свобода россии заявила о начале операции в Белгородской области по освобождению россии от режима Владимира путина. Украинская разведка отметила, что на территории Белгородской области действуют только россияне, создающие "полосу безопасности" для защиты украинцев.