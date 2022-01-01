Откровения Лаврова о войне на Донбассе и угрозах Украины

15:39 01 Январь Киев, Украина

Пока Европа с замиранием следит за намеками на переговоры между Байденом и Путиным, Сергей Лавров по-своему раскрыл причину конфликта на Донбассе и указал на методы разрешения всех ситуаций на границе с Украиной. При этом министр был нелогичен и путался в мыслях.

По словам Лаврова, требование "юридически обязывающих гарантий" российской безопасности, которые Кремль выставляет перед США и НАТО, обусловлено причиной "систематического невыполнения политических обязательств" западными партнерами. Проще говоря, Запад постоянно врет, глядя в честные и невинные глаза России.

Как выразился глава МИД РФ, "замотать" инициативы Москвы в бесконечных дискуссиях Россия не позволит. А в случае продолжения Западом агрессивной политики, России придется помимо воли проявить соответствующие меры и устранить всё, что ей угрожает. Читаем между строк: Кремль угрожает военными действиями.

Продолжающуюся восьмой год войну на Донбассе Лавров назвал по привычке "гражданской", и обвинил во всем правительство Украины, которое не идет на российские условия минской договоренности.

Если верить его словам, именно Киев является угрозой безопасности России, позволяя НАТО проводить на своей территории военные учения.

"Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность", - считает Лавров. И тут же Лавров грозит Киеву: "На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", ведь на Донбассе "проживают сотни тысяч граждан нашей страны, и Россия предпримет все необходимые меры для их защиты".

Похоже, господин министр тоже "заблудился", раз решил поучаствовать в "гражданской войне" на украинской земле.

Напомним, что массовая раздача паспортов РФ жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины прошла под девизом "защиты прав и свобод" как раз накануне выборов в российскую Думу. И хотя в них нет прописки, и владельцы таких паспортов не являются полноценными гражданами РФ, под страхом штрафов и увольнений этих "новообращенных россиян" заставили участвовать в выборах правительства РФ. Не стоит спрашивать, за какую партию они проголосовали.

По данным СНБО от 18 июня, на оккупированном Донбассе были распространены 630 тысяч таких псевдо-паспортов.