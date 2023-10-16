Отключение электроэнергии в 12 областях Украины: непогода, обстрелы и неполадки

В Украине, сразу в 12 областях, произошло отключение электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий, вражеских обстрелов и технических неполадок.
Эту информацию распространило Министерство энергетики Украины в понедельник, 16 октября.
Из-за неблагоприятных погодных условий было отключено электроснабжение в 67 населенных пунктах в четырех областях. В частности, в Киевской области остались без света 2,800 потребителей, в Кировоградской области - 3,000 потребителей, в Хмельницкой области - более 3,000 потребителей, а в Черниговской области - более 5,000 потребителей.
В Запорожской области из-за технических нарушений остались без электроэнергии 7,800 потребителей, а в Одесской области - 2,600 потребителей.
В различных областях, включая Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую, часть потребителей осталась без света из-за вражеских обстрелов. Ремонтные бригады активно работают там, где обеспечена безопасность.
Ночью произошел новый ракетно-дроновой удар на территорию Украины, что привело к повреждению линий электропередачи и обесточению нескольких жилых домов в Полтавской области.
Эту информацию распространило Министерство энергетики Украины в понедельник, 16 октября.
Из-за неблагоприятных погодных условий было отключено электроснабжение в 67 населенных пунктах в четырех областях. В частности, в Киевской области остались без света 2,800 потребителей, в Кировоградской области - 3,000 потребителей, в Хмельницкой области - более 3,000 потребителей, а в Черниговской области - более 5,000 потребителей.
В Запорожской области из-за технических нарушений остались без электроэнергии 7,800 потребителей, а в Одесской области - 2,600 потребителей.
В различных областях, включая Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую, часть потребителей осталась без света из-за вражеских обстрелов. Ремонтные бригады активно работают там, где обеспечена безопасность.
Ночью произошел новый ракетно-дроновой удар на территорию Украины, что привело к повреждению линий электропередачи и обесточению нескольких жилых домов в Полтавской области.
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