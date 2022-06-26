Отказываясь от российского газа, Европа идет на лишения ради Украины

10:34 26 июня Киев, Украина

Россия полностью или частично отключила от поставок газа 12 стран Евросоюза, заявила 24 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На заседании Евросовета, тем временем, лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии работать над срочным поиском недорогих энергоносителей, чтобы избавиться от зависимости от россии.

"В ситуации, когда россия использует газ в качестве оружия, Евросовет призывает Еврокомиссию продолжать усилия по срочному поиску энергоресурсов по доступным ценам", - говорится в заявлении Евросовета.

У ЕС не осталось сомнений в том, что Кремль сделал Газпром основным оружием в энергетической войне. Европейцы больше не верят в "технические причины" сокращения поставок и готовятся к полной газовой блокаде со стороны россии.

На саммите G7 выдвинут конкретный пакет предложений по усилению давления на россию и продемонстрируют коллективную поддержку Украины. Помимо новых санкций, лидеры "семерки" обсудят шаги по стабилизации мировых энергетических рынков. Меры должны еще больше сократить доходы россии от энергоносителей, и одновременно уменьшить давление на рынки.

США запретили импорт российских энергоносителей и поддержали усилия ЕС по сдерживанию собственной зависимости от нефти и газа. Но американские официальные лица обеспокоены тем, что, например, запрет Евросоюза на страхование российских нефтяных грузов может оказаться контрпродуктивным. И в результате они приведут к резкому росту цен, что наполнит бюджет россии.

После длительных колебаний Эмманюэль Макрон, наконец, решил вложить значительные средства в строительство новых атомных электростанций и альтернативную энергетику. Учитывая климатические вызовы и стратегические императивы, это представляется сейчас наиболее разумным решением.

Германия объявила тревогу из-за ситуации в газоснабжении... Это, прежде всего, политический сигнал. Он призван мобилизовать всю Германию на повсеместную экономию газа ради того, чтобы войти в зимний отопительный сезон с максимально заполненными газохранилищами. Объявление Берлином энергетической тревоги означает новый решительный шаг на пути ускоренного преодоления зависимости от россии и быстрейшего лишения Газпрома его самого крупного экспортного рынка.

После сокращения поставок российского газа Германия и Австрия перезапустят и переоборудуют некоторые угольные электростанции, власти Нидерландов тоже сняли ограничения на работу таких предприятий. Возврат к углю будет противоречить климатической политике, уже существующей в Амстердаме и Берлине. Но без этого, по словам министра экономики Германии Роберта Хабека, хранилища к зиме не заполнить.

Политики должны ясно понимать, что за защиту Украины и борьбу против путина приходится платить. И главное тут следующее: они не должны исходить из того, что граждане откажутся платить эту цену. Как минимум шесть из десяти европейцев считают важным защищать такие европейские ценности, как демократия и личные свободы граждан - даже если это означает более высокую инфляцию и снижение уровня жизни... а девять из десяти респондентов не поддерживают путинскую россию. Люди в Европе знают, за какие ценности ведет сейчас борьбу Украина.

Путинская стратегия развития россии по-прежнему отписывает ей место ведущей энергетической державы в регионе, тогда как в европейских планах до 2050 года российским ископаемым отводилась до войны скромная и постоянно уменьшающаяся роль. Агрессия против Украины лишь ускорила это движение противоположными курсами - новый план ЕС предусматривает полный отказ уже к 2027 году.