Отказавшимся воевать в Украине россиянам грозит уголовная ответственность

12:58 12 апреля Киев, Украина

Министерство обороны России обновило текст контракта для военнослужащих ВС РФ, добавив положения, которым устанавливается уголовная ответственность за отказ от участия в так называемой спецоперации на территории Украины.



Об этом в комментарии Guildhall со ссылкой на источник в украинском разведывательном сообществе заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор Межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, осуществляющий деятельность в рамках сотрудничества Украины НАТО Александр Данилюк.



«Разведкой установлено, что руководством МО РФ (Министерства обороны России – ред.) обновлена текстовая часть контрактов для военнослужащих. В частности, в перечень положений, за которые предусмотрена уголовная ответственность для военных, внесен отказ от участия в «спецоперации», – заявил руководитель ЦОР.

«Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, отказавшихся принимать участие в «спецоперации» на территории Украины. Ранее к большинству военных, которые отказываются принимать в боевых действиях на территории Украины, применялась часть 3 ст. 332 Уголовного кодекса РФ – отказ от исполнения приказа», – подытожил Александр Данилюк.

CNN со ссылкой на слова чиновника Пентагона утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.



Также, российские правозащитники из организации «Агора» сообщают, что к ним массово обращаются российские военнослужащие, не желающие продолжать участвовать в так называемой «спецоперации». По словам главы организации Павла Чикова, военные из 17 городов России отказались воевать против Украины.