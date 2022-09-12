Отказ в праве голоса: Украина выплатит 18 тысяч евро компенсации переселенцам

18:18 21 октября Киев, Украина





Такое решение ЕСПЧ принял по делу "Селигененко и другие против Украины".



После российской оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, заявительницы были вынуждены оставить свои дома и переехать в Киев. В столице они зарегистрировались как Внутренне перемещенные лица (ВПО), однако в паспортах по их месту регистрации были указаны неподконтрольные правительству территории.



В 2015-м заявительницы решили проголосовать на местных выборах, но получили отказ, после чего был подан иск в суд. Сначала суды первой инстанции постановили, что в Украине право голоса имеют граждане, "принадлежащие" к местным общинам и проживающие в соответствующих избирательных округах. Впоследствии эти решения подтвердил и апелляционный суд. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал факт нарушение прав четырех переселенок из Донбасса и Крыма, которые пожаловались на то, что не смогли проголосовать на местных выборах в 2015 году. За нарушение статьи 1 Протокола No 12 (общий запрет дискриминации) Европейской Конвенции, Украина должна выплатить истцам по 4,5 тысячи евро компенсации за моральный ущерб.Такое решение ЕСПЧ принял по делу "Селигененко и другие против Украины".После российской оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, заявительницы были вынуждены оставить свои дома и переехать в Киев. В столице они зарегистрировались как Внутренне перемещенные лица (ВПО), однако в паспортах по их месту регистрации были указаны неподконтрольные правительству территории.В 2015-м заявительницы решили проголосовать на местных выборах, но получили отказ, после чего был подан иск в суд. Сначала суды первой инстанции постановили, что в Украине право голоса имеют граждане, "принадлежащие" к местным общинам и проживающие в соответствующих избирательных округах. Впоследствии эти решения подтвердил и апелляционный суд.

"Заявители, как и любые другие ВПО, находились в существенно отличном положении от граждан, проживающих в зарегистрированных местах, а также от других групп населения, которые могли вернуться в зарегистрированные места проживания и проголосовать там на местных выборах ... меры, направленные на то, чтобы поставить их в равные условия с другими, чтобы иметь возможность эффективно пользоваться правом, гарантированным национальным законодательством, - правом голоса на местных выборах, были необходимы, чтобы избежать дискриминации в отношении них ", - отмечают судьи ЕСПЧ.

Только в июле прошлого года избирателям в Украине, независимо от того, где зарегистрировано их место жительства, позволили закрепить свое фактическое место как избирательный адрес и проголосовать на местных выборах. Эти изменения стали возможными благодаря принятому в конце 2019-го избирательному кодексу.



Ранее избирательный адрес можно было изменить, только изменив место регистрации, что лишало значительное количество избирателей их гарантированного статьей 70 Конституции права, голосовать по месту фактического проживания не могли не только переселенцы, но и внутренние мигранты, которые, например, несколько лет работают и живут в одном городе, а зарегистрированы в другом.