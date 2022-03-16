Отец Софьи Сапеги попросил у Лукашенко помилования для дочери

Как стало известно, Андрей Сапега, отец находящейся в белорусской тюрьме россиянки Софьи Сапеги, направил Александру Лукашенко видеообращение. В этом обращении он попросил президента Беларуси помиловать его дочь. Видео Андрея Сапеги опубликовало приморское информационное агентство PrimaMedia.
В нем он рассказал, что является отцом четырех детей, Софья – его старшая дочь.
По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве.
Он отметил, что также просит губернатора Приморского края Олега Кожемяко содействовать в организации его личной встречи с Лукашенко.
Андрей Сапега уточнил, что сейчас интересы Софьи представляют два юриста. Они дали подписку о неразглашении, а делу присвоили гриф секретности, поэтому информация, которую получает семья - обрывочная и крайне скудная.
Напомним, через пару дней после задержания силовики Беларуси опубликовали видео с Софьей Сапегой. Девушка на камеру "признается" в ведении Telegram-канала, который публикует персональные данные белорусских силовиков, которые избивали протестующих. Вскоре сообщалось, что семья Сапеги получила от нее письма из СИЗО.
Позже стало известно, что Сапега обжаловала в суде свое задержание.
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