Отец Софьи Сапеги попросил у Лукашенко помилования для дочери

10:16 17 июня Киев, Украина

Как стало известно, Андрей Сапега, отец находящейся в белорусской тюрьме россиянки Софьи Сапеги, направил Александру Лукашенко видеообращение. В этом обращении он попросил президента Беларуси помиловать его дочь. Видео Андрея Сапеги опубликовало приморское информационное агентство PrimaMedia.

В нем он рассказал, что является отцом четырех детей, Софья – его старшая дочь.

"Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. В этом обращении в преддверии визита Александра Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка", - сказал Сапега.

По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве.

"И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, - это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия", - заявил отец Сапеги.

Он отметил, что также просит губернатора Приморского края Олега Кожемяко содействовать в организации его личной встречи с Лукашенко.

"Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь. Прошу вас, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жизнь", - добавил Сапега.

Андрей Сапега уточнил, что сейчас интересы Софьи представляют два юриста. Они дали подписку о неразглашении, а делу присвоили гриф секретности, поэтому информация, которую получает семья - обрывочная и крайне скудная.

Напомним, через пару дней после задержания силовики Беларуси опубликовали видео с Софьей Сапегой. Девушка на камеру "признается" в ведении Telegram-канала, который публикует персональные данные белорусских силовиков, которые избивали протестующих. Вскоре сообщалось, что семья Сапеги получила от нее письма из СИЗО.

Позже стало известно, что Сапега обжаловала в суде свое задержание.