Отчет Виталия Кличко о проделанной за год работе. Прямая трансляция

Сегодня, 15 декабря, в Колонном зале Киевской городской госадминистрации проходит отчет столичного председателя Виталия Кличко.
/>Мэр Киева рассказывает о том, что было сделано в городе в 2021 году и планах на следующий год.
Учитывая карантинные меры и эпидемиологическую ситуацию, доступ на презентацию ограничен.
Ведется онлайн-трансляция годового отчета Кличко.
/>Мэр Киева рассказывает о том, что было сделано в городе в 2021 году и планах на следующий год.
Учитывая карантинные меры и эпидемиологическую ситуацию, доступ на презентацию ограничен.
Ведется онлайн-трансляция годового отчета Кличко.
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