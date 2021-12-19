Отчет Виталия Кличко о проделанной за год работе. Прямая трансляция

11:06 15 Декабрь Киев, Украина

Сегодня, 15 декабря, в Колонном зале Киевской городской госадминистрации проходит отчет столичного председателя Виталия Кличко.



/>Мэр Киева рассказывает о том, что было сделано в городе в 2021 году и планах на следующий год.



Учитывая карантинные меры и эпидемиологическую ситуацию, доступ на презентацию ограничен.



Ведется онлайн-трансляция годового отчета Кличко.