Отчет разведки США - это очередное громкое фиаско РФ - Кулеба

12:27 17 Март Киев, Украина

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отчет разведки США , в котором говорится о вмешательстве Кремля в выборы США.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Твиттере.

"Конец мифу о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к деструктивным действиям против США. Вмешательство осуществляла Россия , которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ", - заявил Кулеба.