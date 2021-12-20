Отчет разведки США - это очередное громкое фиаско РФ - Кулеба

12:27 17 Март Киев, Украина

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отчет разведки США, в котором говорится о вмешательстве Кремля в выборы США.
 
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Твиттере.
"Конец мифу о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к деструктивным действиям против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ", - заявил Кулеба.
Как сообщалось ранее, Офис директора Национальной разведки США обнародовал отчет, указывающий на попытки России повлиять на результате выборов в Соединенных Штатах. При этом отмечается, что Кремль имел целью поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, дискредитировать доверие граждан к демократическим процессам и усилить раскол в США.