Отчет разведки США - это очередное громкое фиаско РФ - Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отчет разведки США, в котором говорится о вмешательстве Кремля в выборы США.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Твиттере.
Как сообщалось ранее, Офис директора Национальной разведки США обнародовал отчет, указывающий на попытки России повлиять на результате выборов в Соединенных Штатах. При этом отмечается, что Кремль имел целью поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, дискредитировать доверие граждан к демократическим процессам и усилить раскол в США.
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