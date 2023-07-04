Отчет группы Ермака-Макфола: в российском оружии обнаружили более тысячи иностранных компонентов

15:38 04 июля Киев, Украина





Об этом говорится в отчете международной рабочей группы по санкциям против рф (группа Ермака-Макфола).



По оценкам Королевского института США, российский ВПК использует более 450 различных типов зарубежных компонентов в 27 различных системах оборудования. Многие из них произведены американскими компаниями, производящими микроэлектронику. Россия продолжает получать иностранные компоненты для производства ракет, несмотря на введенные странами санкционные меры. В российском оружии нашли в общей сложности 1057 отдельных зарубежных деталей.Об этом говорится в отчете международной рабочей группы по санкциям против рф (группа Ермака-Макфола).По оценкам Королевского института США, российский ВПК использует более 450 различных типов зарубежных компонентов в 27 различных системах оборудования. Многие из них произведены американскими компаниями, производящими микроэлектронику.

"Фактически только десять компаний отвечают более чем за 200 компонентов (около половины от общего количества). И, что самое главное, более 80 из этих компонентов подпадают под экспортный контроль США, но российским военным все-таки удалось получить их, возможно, через посредников из третьих стран", – говорится в отчете.

В группе отмечают, что из-за критической роли импортных компонентов в российском военном производстве международные санкции влияют на способность россии производить ключевые системы вооружения, включая бронетехнику, артиллерию и ракеты.



Вместе с тем, россия еще способна производить ключевые системы вооружения. Это связано с сочетанием таких факторов как:

большие запасы ключевых компонентов;

уклонение от ограничений из-за несогласованности режимов экспортного контроля;

нарушение санкций и недостаточное их исполнение.

"Несмотря на то, что россия, похоже, нашла способы получить много важных ресурсов, они не обязательно обладают таким же качеством и могут также стоить дороже. Таким образом, основным ограничением стало отсутствие конкретных высокотехнологичных компонентов", — говорится в отчете.

Группа проанализировала данные о российском вооружении, обнаруженном в Украине с начала полномасштабного вторжения.



Отмечается, что в 58 единицах российского оружия нашли в общей сложности 1057 отдельных зарубежных компонентов, половину из них составляют микрочипы и микропроцессоры.



Также группа определила, что:

155 компаний идентифицировали как производителей этих компонентов, их штаб-квартиры расположены в 19 странах;

18 компаний в США ответственны за примерно две трети найденных составляющих;

из 1 185 кодов по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (HS) обнаружили 385 кодов, которые могут указывать на потенциальные нарушения экспортного контроля. Из них всего 170, то есть менее половины входят в список товаров двойного назначения Евросоюза, экспорт которых требует лицензии.

Кроме того, в отчете говорится, что россия получает западные продукты для производства оружия через Китай, Гонконг и Турцию.