Отчет группы Ермака-Макфола: в российском оружии обнаружили более тысячи иностранных компонентов

Россия продолжает получать иностранные компоненты для производства ракет, несмотря на введенные странами санкционные меры. В российском оружии нашли в общей сложности 1057 отдельных зарубежных деталей.
Об этом говорится в отчете международной рабочей группы по санкциям против рф (группа Ермака-Макфола).
По оценкам Королевского института США, российский ВПК использует более 450 различных типов зарубежных компонентов в 27 различных системах оборудования. Многие из них произведены американскими компаниями, производящими микроэлектронику.
Об этом говорится в отчете международной рабочей группы по санкциям против рф (группа Ермака-Макфола).
По оценкам Королевского института США, российский ВПК использует более 450 различных типов зарубежных компонентов в 27 различных системах оборудования. Многие из них произведены американскими компаниями, производящими микроэлектронику.
В группе отмечают, что из-за критической роли импортных компонентов в российском военном производстве международные санкции влияют на способность россии производить ключевые системы вооружения, включая бронетехнику, артиллерию и ракеты.
Вместе с тем, россия еще способна производить ключевые системы вооружения. Это связано с сочетанием таких факторов как:
- большие запасы ключевых компонентов;
- уклонение от ограничений из-за несогласованности режимов экспортного контроля;
- нарушение санкций и недостаточное их исполнение.
Группа проанализировала данные о российском вооружении, обнаруженном в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Отмечается, что в 58 единицах российского оружия нашли в общей сложности 1057 отдельных зарубежных компонентов, половину из них составляют микрочипы и микропроцессоры.
Также группа определила, что:
Отмечается, что в 58 единицах российского оружия нашли в общей сложности 1057 отдельных зарубежных компонентов, половину из них составляют микрочипы и микропроцессоры.
Также группа определила, что:
- 155 компаний идентифицировали как производителей этих компонентов, их штаб-квартиры расположены в 19 странах;
- 18 компаний в США ответственны за примерно две трети найденных составляющих;
- из 1 185 кодов по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (HS) обнаружили 385 кодов, которые могут указывать на потенциальные нарушения экспортного контроля. Из них всего 170, то есть менее половины входят в список товаров двойного назначения Евросоюза, экспорт которых требует лицензии.
Кроме того, в отчете говорится, что россия получает западные продукты для производства оружия через Китай, Гонконг и Турцию.
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