Отчет Генштаба за минувшие сутки: Воздушные Силы Украины сбили вражеский самолет Су-25

06:56 13 апреля Киев, Украина

▪️Враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.



▪️Оккупанты продолжают опрокидывание в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.



▪️На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.



▪️На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции". Для выполнения указанных мер осуществляет соответствующую работу.



▪️На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.



▪️На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.



▪️На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.