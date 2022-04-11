Отчет Генштаба по Донецкому направлению: оккупанты продолжают наступление

07:48 11 апреля Киев, Украина

В Донецком направлении противник продолжает сосредотачиваться на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь



▪️Русская армия продолжает создавать группировку войск для наступления на Слобожанском направлении — она ожидается в ближайшие дни.



▪️Не исключается проведение вооруженными силами российской федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.



▪️ Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя.



▪️На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.



▪️На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".



▪️Силами двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.



▪️В городе Мариуполь, при поддержке артиллерии и авиации, оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.

Силами отдельных подразделений враг производил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.



▪️На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты 4 атаки врага, уничтожены 5 танков, 8 единиц бронированной, 6 единиц автомобильной техники и 8 артиллерийских систем противника.