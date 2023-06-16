Отбор оружия и побег в россию: подробности дела бывшего правоохранителя

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему правоохранителю из поселка Шевченково Купянского района Харьковской области.
По указанию оккупантов он отбирал оружие у местного населения, успел сделать карьеру, а затем скрылся, улетев в россию.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Установлено, что после оккупации населенного пункта данный человек перешел на сторону противника и начал активно содействовать в установлении оккупационного режима.
С целью получения должности в так называемой "народной милиции", он собрал все необходимые документы и лично написал заявление на имя местного гауляйтера.
Изначально предатель занял должность в незаконном правоохранительном органе, где выполнял функции участкового инспектора. Во время патрулирования поселка он осуществлял задержания и доставлял в участок своих земляков, вызывавших у него подозрения.
Также по указанию оккупантов осуществлял обыски среди местных жителей для обнаружения оружия, проверяя тех, у кого были специальные разрешения на использование специальных средств.
Позже его повысили до должности оперуполномоченного в группе уголовного розыска. Однако впоследствии вступили в действие ВСУ, и предатель был вынужден бежать в россию. В его родной стране ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
По указанию оккупантов он отбирал оружие у местного населения, успел сделать карьеру, а затем скрылся, улетев в россию.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Установлено, что после оккупации населенного пункта данный человек перешел на сторону противника и начал активно содействовать в установлении оккупационного режима.
С целью получения должности в так называемой "народной милиции", он собрал все необходимые документы и лично написал заявление на имя местного гауляйтера.
Изначально предатель занял должность в незаконном правоохранительном органе, где выполнял функции участкового инспектора. Во время патрулирования поселка он осуществлял задержания и доставлял в участок своих земляков, вызывавших у него подозрения.
Также по указанию оккупантов осуществлял обыски среди местных жителей для обнаружения оружия, проверяя тех, у кого были специальные разрешения на использование специальных средств.
Позже его повысили до должности оперуполномоченного в группе уголовного розыска. Однако впоследствии вступили в действие ВСУ, и предатель был вынужден бежать в россию. В его родной стране ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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