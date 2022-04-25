От рук русских военных погибло более 200 детей в Украине - Генпрокурор

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 25 апреля более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 215 детей погибли и более 391 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.