От рук русских военных погибло более 200 детей в Украине - Генпрокурор
09:09 25 апреля Киев, Украина
Российские военные убили 215 украинских детей.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"По состоянию на утро 25 апреля более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 215 детей погибли и более 391 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.
Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 124, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.
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