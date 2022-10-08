От позиций ВСУ до Херсона осталось около 30 км - Арестович
08:07 08 октября Киев, Украина
Вооруженным Силам Украины осталось до оккупированного Херсона около 30 км.
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live в пятницу, 7 октября.
"От позиций ВСУ
в Посад-Покровском до Херсона около 30 км, но наши уже дальше, за Посад-Покровским. С этой позиции уже видно дома в Херсоне", - сказал он.
По словам представителя ОП, такое расстояние дает возможность использовать артиллерию против российских оккупантов.
"Это очень хорошо, потому что все виды артиллерии начнут работать", - отметил Арестович.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии