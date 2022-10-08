От позиций ВСУ до Херсона осталось около 30 км - Арестович

08:07 08 октября Киев, Украина

Вооруженным Силам Украины осталось до оккупированного Херсона около 30 км.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live в пятницу, 7 октября.

"От позиций ВСУ в Посад-Покровском до Херсона около 30 км, но наши уже дальше, за Посад-Покровским. С этой позиции уже видно дома в Херсоне", - сказал он.

По словам представителя ОП, такое расстояние дает возможность использовать артиллерию против российских оккупантов.