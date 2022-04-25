От Герхарда Шредера потребовали выйти из правящей партии Германии

16:16 25 апреля Киев, Украина

Сопредседательница правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен призвала экс-канцлера Герхарда Шредера покинуть ряды социал-демократов.

«Он зарабатывает свои деньги, работая на российские государственные предприятия», — уточнила она.





Ранее глава кабмина ФРГ Олаф Шольц и однопартийцы Шредера требовали, чтобы он вышел из совета директоров «Роснефти», но тот отказался, заявив в интервью The New York Times (NYT), что оставит должность председателя совета директоров российской нефтегазовой компании Исключения Шредера из партии также требовал член оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст. Политик отмечал, что члены СДПГ собирались добиваться выхода экс-канцлера из партии, если он «будет держаться за свои хорошо оплачиваемые должности» в российских госкомпаниях.Ранее глава кабмина ФРГ Олаф Шольц и однопартийцы Шредера требовали, чтобы он вышел из совета директоров «Роснефти», но тот отказался, заявив в интервью The New York Times (NYT), что оставит должность председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть" - только если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу.

"Этого не случится", - считает Шрёдер. Однако при подобном сценарии "я уйду в отставку", подчеркнул он

Кроме того, бывший глава германского кабмина заявил, что "в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как россия, нельзя - ни политически, ни экономически".

"Когда эта война (с Украиной. - Ред.) закончится, нам придется вернуться к отношениям с россией. Мы всегда так делаем", - добавил Шредер.

Шредер был федеральным канцлером ФРГ в 1998–2005 годы.