От COVID-19 умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой

11:04 16 ноября Киев, Украина

Александр Луговой баллотировался в мэры Конотопа , как самовыдвиженец и одержал победу с результатом 37% голосов, сегодня стало известно, что, к сожалению, победить коронавирус он не смог.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Молоток на своей странице в Facebook в понедельник, 16 ноября.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", – написал парламентарий.

Что известно об Александре Луговом:



Супруга – советник главы Конотопского районного совета.



Луговой работал заместителем начальника в филиале "Конотопский райавтодор", был фермером, выращивал смородину. Также был депутатом Сумского областного (2010-2014 г.) и Конотопского районного совета трех созывов.



В начале 2000-х работал директором на Подлипненском кирпичном заводе, потом – на хлебозаводе "Дубовязовский". В 2010-2014 гг. был главой Конотопской районной администрации.



В 2006 году Луговой баллотировался в Сумской областной совет от "Партии регионов". В 2007 году баллотировался от этой партии в Верховную Раду Украины, однако не был избран. На местных выборах 2015 года от "Воли народа" он баллотировался в Сумской областной совет, Конотопский городской и районный совет, и на должность Конотопского городского головы. Был избран депутатом Конотопской райсовета.