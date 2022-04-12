От COVID-19 умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой

Александр Луговой баллотировался в мэры Конотопа, как самовыдвиженец и одержал победу с результатом 37% голосов, сегодня стало известно, что, к сожалению, победить коронавирус он не смог.
Об этом сообщил народный депутат Игорь Молоток на своей странице в Facebook в понедельник, 16 ноября.
Что известно об Александре Луговом:
Супруга – советник главы Конотопского районного совета.
Луговой работал заместителем начальника в филиале "Конотопский райавтодор", был фермером, выращивал смородину. Также был депутатом Сумского областного (2010-2014 г.) и Конотопского районного совета трех созывов.
В начале 2000-х работал директором на Подлипненском кирпичном заводе, потом – на хлебозаводе "Дубовязовский". В 2010-2014 гг. был главой Конотопской районной администрации.
В 2006 году Луговой баллотировался в Сумской областной совет от "Партии регионов". В 2007 году баллотировался от этой партии в Верховную Раду Украины, однако не был избран. На местных выборах 2015 года от "Воли народа" он баллотировался в Сумской областной совет, Конотопский городской и районный совет, и на должность Конотопского городского головы. Был избран депутатом Конотопской райсовета.
Супруга – советник главы Конотопского районного совета.
Луговой работал заместителем начальника в филиале "Конотопский райавтодор", был фермером, выращивал смородину. Также был депутатом Сумского областного (2010-2014 г.) и Конотопского районного совета трех созывов.
В начале 2000-х работал директором на Подлипненском кирпичном заводе, потом – на хлебозаводе "Дубовязовский". В 2010-2014 гг. был главой Конотопской районной администрации.
В 2006 году Луговой баллотировался в Сумской областной совет от "Партии регионов". В 2007 году баллотировался от этой партии в Верховную Раду Украины, однако не был избран. На местных выборах 2015 года от "Воли народа" он баллотировался в Сумской областной совет, Конотопский городской и районный совет, и на должность Конотопского городского головы. Был избран депутатом Конотопской райсовета.
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