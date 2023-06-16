Освобождение городов на юге Украины продолжается - Громов

15:46 15 июня Киев, Украина

На Запорожском направлении украинские военные достигают значительных успехов. Об этом заявил бригадный генерал Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на брифинге 15 июня.

"Силы обороны на Запорожском направлении продолжают освобождение украинских городов и поселков от оккупантов. За последнюю неделю наши войска продвинулись на три километра вглубь территории противника в районе Малой Токмачки и на семь километров на юг от Большой Новоселки", - отметил Громов.



Он также напомнил, что общая площадь освобожденной украинской территории составляет более 100 квадратных километров, а семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях вернулись под контроль украинских вооруженных сил.