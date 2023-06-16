Освобождение городов на юге Украины продолжается - Громов

На Запорожском направлении украинские военные достигают значительных успехов. Об этом заявил бригадный генерал Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на брифинге 15 июня.
Он также напомнил, что общая площадь освобожденной украинской территории составляет более 100 квадратных километров, а семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях вернулись под контроль украинских вооруженных сил.
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